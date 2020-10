CASALMAGGIORE (14 ottobre 2020) - Stop alla fiera di San Carlo. Lo ha annunciato questa mattina il sindaco Filippo Bongiovanni. “Purtroppo è un colpo al cuore gravissimo ma il nuovo dpcm appena uscito, con i divieti di assembramento, ha imposto questa decisione”. Niente luna Park e bancarelle in piazza dunque. È dal tempo della seconda guerra mondiale che la fiera non veniva sospesa. “Era già tutto pronto - ha aggiunto il sindaco -, con una delibera di giunta che dava il via libera ma il decreto ci taglia le gambe, non possiamo più procedere”. La Pro loco sta valutando in questi giorni se effettuare qualche iniziativa, come la sagra del cotechino, che sarebbe consentita. Ma occorre vedere se varrà la pena di farla comunque in assenza della fiera. “Penso alle famiglie dei giostrai che non ricevono sussidi per il mancato lavoro - ha osservato Bongiovanni -. Credo che lo Stato dovrebbe intervenire”.

