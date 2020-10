Banda specializzata in azione, maxi colpo in due ditte

CASALMAGGIORE (14 ottobre 2020) - È di decine di migliaia di euro, il valore del materiale tessile e dei prodotti per la pulizia per la casa rubati a due aziende che hanno sede a Roncadello: la Inthema S.c.a.r.l – che si trova in via Mottaioli —, e la Ardenghi – che ha sede in via Medesine – che commercializza il noto panno Daino. Il furto è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato ed è stato scoperto lunedì mattina. Un colpo sicuramente su commissione e, visto il quantitativo di materiale rubato, portato a termine da una banda di diverse persone che ha lavorato per un lasso di tempo di certo non breve. Indagano i carabinieri.

«Mi sono accorto di quanto avvenuto – racconta uno dei soci della Inthema – lunedì mattina quando sono tornato in azienda. Da fuori, in apparenza, tutto era normale, poi quando ho aperto il portone mi sono trovato davanti il disastro. I ladri, con il camion della ditta, hanno buttato a terra tutte le scaffalature per poter farsi spazio e lavorare meglio. Nel contempo sono usciti e hanno tagliato la siepe che divide la mia ditta e quella di Ardenghi. Da quello che abbiamo provato a ricostruire il gruppo si era inizialmente diviso in due. Altri componenti della banda infatti si sono portati nella ditta Panni Daino e con altri furgoni hanno spostato i bancali nel mio capannone, usato anche come hub di smistamento per dividersi la merce».

