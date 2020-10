Ecco le 'sentinelle' del ponte

CASALMAGGIORE (12 ottobre 2020) - Entro dicembre i sensori, entro primavera l’affidamento del progetto per il nuovo ponte. Questi, in estrema sintesi, gli esiti dell’incontro che nei giorni scorsi si è tenuto tra il presidente della Provincia di Parma, Diego Rossi, e i rappresentanti del Comitato Treno Ponte Tangenziale, alla presenza dei funzionari del settore e del tecnico della società incaricata, Fincantieri, della posa degli strumenti volti alla verifica statica del ponte e alla verifica della velocità e del peso degli automezzi in transito sul ponte. «Rossi e il dirigente del servizio - riferisce il presidente del Comitato, Paolo Antonini - hanno affermato che entro dicembre 2020 gli apparecchi di verifica della staticità del ponte e gli apparecchi di controllo del peso e della velocità saranno posizionati. Ci è stato assicurato che la documentazione relativa al peso e alla velocità dei veicoli, comprese le riprese con le telecamere, verrà messa a disposizione anche delle forze dell’ordine». Inoltre gli strumenti di verifica del peso dei mezzi in transito e della velocità «verranno posizionati in entrambe le direzioni di marcia sul ponte». Nei prossimi giorni sarà dato inizio al cantiere sul ponte.

