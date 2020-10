Diana Azzolini responsabile Radiologia Asola/Bozzolo

ASOLA/BOZZOLO (12 ottobre 2020) - Subentra alla guida di Radiologia e Diagnostica per Immagini dei presidi di Asola e Bozzolo, Diana Azzolini, 61 anni. Dal primo ottobre la professionista ha preso il posto di Carlo Martinelli, che va in pensione.

Laureata in medicina e chirurgia nel 1983, si specializza in Radiodiagnostica e Scienze delle immagini nel 1997. Dallo stesso anno, a tutt’oggi lavora al Carlo Poma. Insegna per quasi dieci anni al corso di laurea di tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia a Mantova. Partecipa come relatrice a numerosi convegni e partecipa a gruppi di lavoro per il miglioramento delle pratiche e delle procedure. Contribuisce alla stesura di 14 pubblicazioni scientifiche.

I Servizi di Radiologia di Asola e Bozzolo garantiscono la attività di diagnostica radiologica per l'area territoriale di riferimento e per i reparti delle strutture ospedaliere. Vengono effettuate tutte le principali prestazioni di Diagnostica Convenzionale, Ecografie, Tomografia Computerizzata (TAC), Prelievi citologici ecoguidati delle parti molli, Mammografie cliniche e di Screening mammografico.

