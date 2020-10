Furto con destrezza e truffa online, due denunce

CASALMAGGIORE (12 ottobre 2020) - Le Stazioni carabinieri di Casalmaggiore e Gussola hanno concluso in questi giorni due attività d’indagine che hanno permesso di denunciare in stato di libertà 2 persone.

Gli uomini dell'Arma di Casalmaggiore hanno denunciato una cittadina residente presso il campo nomadi di Guastalla (Reggio Emilia), con precedenti di polizia per delitti contro il patrimonio, resasi responsabile di due furti ai danni di due donne di Casalmaggiore, eseguiti utilizzando la cosiddetta tecnica “dell’abbraccio”. Nel corso del mese di settembre la stessa, in due diverse circostanze, avvicinava le anziane pensionate e ne carpiva la fiducia con la scusa di essere in cerca di un posto di lavoro, proponendosi loro quale badante. Successivamente, nel salutarle, le “abbracciava” sfilandogli rispettivamente un orologio ed un girocollo in oro giallo. Grazie alla descrizione fornita dalle vittime, in particolare il dettaglio che la finta badante fosse in stato di gravidanza, i militari hanno identificato la 28enne di origini rom.

I carabinieri della Stazione di Gussola hanno denunciato una pregiudicata di origini foggiane per aver venduto tramite il noto sito e-commerce “eBay”, una lavatrice, ad una 38enne residente a Torricella del Pizzo. L’indagata si era fatta accreditare dalla malcapitata acquirente, tramite bonifico bancario, la somma di 160 euro su un conto corrente risultato a lei intestato, senza poi provvedere realmente alla spedizione del bene oggetto della compravendita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO