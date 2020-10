La capanna preistorica entusiasma i bambini

PIADENA DRIZZONA (12 ottobre 2020) - Taglio del nastro, poco dopo le 18 di ieri, per la ricostruzione della capanna preistorica realizzata all’interno della sala didattica «Romeo Pasquali» del Museo archeologico Platina. Una vera casa, arredata, che ha già suscitato l’entusiasmo dei bambini e non solo visto che è possibile, entrando, rendersi conto degli ambienti in cui vivevano i nostri antichi progenitori e delle suppellettili da essi usate. L’inaugurazione è stata preceduta in sala consiliare dalla presentazione dell’opera. Il presidente della commissione Museo e vicesindaco Gianfranco Cavenaghi ha spiegato di aver creduto subito al progetto, portato avanti da Kleio e Tramedistoria: «Il nostro museo è unico nel territorio, ha reperti preziosi e deve essere valorizzato. Questa è una strada per farlo. Ci siamo fermati con la realizzazione della palafitta in zona Lagazzi per motivi burocratici, ma è mia ferma volontà realizzare anche quel progetto».

