Autisti, la svolta 'verde' con la scuola di ecoguida

VIADANA (11 ottobre 2020) - Una guida più corretta consente notevoli risparmi energetici e, dunque, una maggiore tutela dell’ambiente e dell’aria che si respira. Questo il senso del corso iniziato ieri alla Trasporti Delta, la società di trasporto e logistica del Gruppo Saviola. Un vero e proprio EcoTraining per i camionisti, in tutto 25, uno stile di approccio al volante più amico dell’ambiente. Accelerare e decelerare, affrontare una curva o una salita e rispettiva discesa, percorsi di varia natura sono azioni che se opportunamente eseguite consentono un miglioramento dal punto di vista dell’impatto ambientale. Gli autisti hanno condotto diversi test al volante accanto a un esperto che al termine ha illustrato i risultati e i rispettivi consigli per apprendere una tecnica di guida più eco-compatibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO