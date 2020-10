'Nuovi led, città più bella e benefici all'ambiente'

CASALMAGGIORE (10 ottobre 2020) - La città, con le nuove luci a led, sta effettivamente cambiando «volto» alla sera, come si può già vedere in via Cairoli. «Non solo è più bella la città - è il commento del sindaco Filippo Bongiovanni -, ma questo è il più grande progetto ambientale possibile. In applicazione del Paes (il Piano di azione per l’energia sostenibile, nda), è stato calcolato un risparmio energetico a progetto concluso del 68% rispetto ad oggi per 1 milone 76 mila Kilowattora all’anno, minor produzione di Co2 per 430,04 tonnellate annue e 201,21 tonnellate equivalenti di petrolio». Ovviamente un giudizio complessivo sulla nuova illuminazione cittadina e nelle frazioni potrà essere dato solo al termine della sostituzione dei vecchi 2800 corpi illuminanti, ma i primi giudizi, a partire da quelli dei residenti di via Cairoli, sono positivi. Le opere sono portate avanti da A2A Illuminazione Pubblica e TEA Rete Luce, Rete Temporanea di Imprese impegnate nei prossimi mesi nella riqualificazione dell’illuminazione pubblica. I lavori proseguiranno fino ad aprile 2021. Il tutto viene portato avanti grazie a un project financing per il valore complessivo dell’appalto di 5.647.500 euro per la durata di 15 anni, compresa la gestione delle utenze e la manutenzione ordinaria di chi si è aggiudicato l’appalto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO