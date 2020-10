«Ponte di barche da tutelare», pioggia di soldi: lavori nel 2021

VIADANA (TORRE D’OGLIO) - In attesa che l’Aipo realizzi lo sbarramento a valle del fiume che servirebbe a garantire un livello costante dell’acqua, la Provincia di Mantova ha deciso che investirà 700 mila euro nel 2021 per interventi strutturali al ponte di barche di Torre d’Oglio, con l’obiettivo di migliorarne l’efficienza di funzionamento. Il provvedimento, firmato dal presidente Beniamino Morselli, è contenuto del Programma triennale delle opere pubbliche 2012-2023, nel quale si prevede specificatamente che i lavori a chiatte e impalcato di legno siano realizzati il prossimo anno. Si vuole fare in modo che la viabilità tra San Matteo e Cesole, e quindi anche da e per Mantova, sia garantita per un maggior numero di giorni all’anno evitando frequenti e prolungate chiusure della struttura. Come è accaduto in questi giorni a causa della piena del fiume Oglio, con la parte centrale del ponte che si è alzata troppo rispetto alle rampe d’accesso facendo venire meno la sicurezza per i veicoli. Situazione opposta, ma con il medesimo risultato, durante i periodi di secca, quando l’impalcato risulta troppo basso rispetto agli imbocchi.

