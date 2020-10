«La città della specialistica»

CASALMAGGIORE (9 ottobre 2020) - La città è sempre più ricca di servizi di tipo sanitario. Prova ne sia l’ultima novità legata al Centro Medico Cavour, che dallo scorso 1 agosto è gestito dalla cooperativa Santa Federici di Casalmaggiore, con una serie di novità già introdotte e in arrivo. «La Santa Federici — spiega il presidente Alessandro Portesani — gestisce la parte cosiddetta logistica della struttura di via Cavour 54, che è nella sua disponibilità, fornendo le impiegate e gli spazi per i servizi dei medici di base che già operavano all’interno del Centro Cavour. Abbiamo già rinnovato completamente gli arredi».

Ma, aggiunge Portesani, «Santa Federici e la cooperativa Il Cerchio hanno fondato insieme la «Santa Federici Med srl», una società a responsabilità limitata che si occuperà di tutti i servizi sanitari specialistici erogati da Santa Federici. Presso il nostro centro, pertanto, operano una serie di specialisti. È un momento di grande trasformazione e sviluppo della nostra onlus». Per il 20 ottobre prossimo, annuncia Portesani, attendiamo l’arrivo di un ecografo avanzato di ultima generazione in grado di potenziare il nostro reparto di diagnostica».

