«Nuovo» cda all’Aragona: «Avanti nella continuità»

SAN GIOVANNI IN CROCE (9 ottobre 2020) - Da martedì scorso la Fondazione Giuseppe Aragona ha un nuovo consiglio di amministrazione che resterà in carica per i prossimi quattro anni. Ne fanno parte i rappresentanti eletti dai sindaci dei tre Comuni che esprimono la gestione dell’ente: Luigia Marchini per Martignana di Po, Lucio Attolini per San Giovanni in Croce e Luca Molteni per Casteldidone. Si tratta degli stessi consiglieri che erano in carica al termine del precedente mandato.

Con voto palese, all’unanimità, il cda ha immediatamente definito le cariche. Presidente è stata confermata la Marchini, che è consigliere dal 2012 e ricopre la carica di presidente dal 2 marzo 2016. Molteni, consigliere da 14 anni, è stato confermato nel ruolo di vicepresidente. Attolini è stato nominato consigliere nello scorso mese di gennaio. Il consiglio resterà in carica, salvo cambiamenti in corso d’opera, sino al 5 ottobre 2024. La presidente Marchini: «Grazie al personale, garantiamo il massimo impegno per il futuro della struttura».

