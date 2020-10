Addio a Idalgo Tonini, «il postino fischiatore»

PIADENA DRIZZONA (7 ottobre 2020) - Profondo cordoglio a Piadena Drizzona per la notizia, giunta in paese, della scomparsa, avvenuta a 70 anni, di Idalgo Tonini, conosciuto come «il postino fischiatore». Così era stato chiamato in passato per la sua abitudine di fischiettare e in generale per il suo tradizionale buon umore. Tonini, nato il 14 dicembre 1949, è andato in pensione il 7 settembre 2006, dopo trentotto anni della sua vita trascorsi a consegnare lettere, giornali, pacchi e raccomandate, in bicicletta e in motorino, con qualunque condizione climatica. Tonini ha svolto anche a lungo il ruolo di presidente della Pro loco negli anni Novanta e si era occupato dell’organizzazione della fiera settembrina. Aveva militato attivamente nel Partito socialista italiano.

