Il paese è un cantiere per arrivare al depuratore

SAN LORENZO DE’ PICENARDI (8 ottobre 2020) - Il paese è completamente sottosopra, in questo periodo, a causa di importanti lavori – per un importo complessivo pari a un milione e 76 mila euro — di Padania Acque, che hanno stravolto la viabilità della frazione. I disagi per i residenti, tra polvere, accessi difficoltosi con la necessità di lasciare l’auto all’esterno e altro ancora, non mancano, inevitabilmente, ma d’altra parte la finalità dell’intervento è doverosa.

«Padania Acque – spiega il sindaco Mario Bazzani – sta sostanzialmente effettuando le opere di collegamento necessarie al depuratore, perché mezza San Lorenzo in sostanza non era ancora collegata». Si tratta, pertanto, di un intervento ormai necessario e non più rinviabile. Tecnicamente viene definito come «risoluzione scarichi in depurati e rifacimento della rete fognaria nel Comune di Torre de’ Picenardi e frazioni limitrofe».

