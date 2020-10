Palazzetto, contro 700 firme

CASALMAGGIORE (8 ottobre 2020) - Mentre le firme contro la realizzazione del nuovo palazzetto dello sport hanno superato il numero di 700 — di cui circa la metà tramite la piattaforma online change.org e le altre su moduli cartacei distribuiti in alcuni punti della città — sul tema si interroga il gruppo M5S di Casalmaggiore. «I cittadini si sono già mossi palesando la loro contrarietà: hanno raccolto centinaia di firme e in programma hanno anche una fiaccolata (prevista per domenica 18, ndr). Che fine ha fatto, invece, l’opinione dell’opposizione? Sembra esserci un roboante silenzio che ci confonde e che non comprendiamo. La struttura sportiva sicuramente serve, ma non è sicuramente quello il luogo adatto: un bene paesaggistico che una colata di cemento rovinerebbe». E poi: «Il centrosinistra tace, forse perché il progetto originale è loro».

