CASALMAGGIORE (7 ottobre 2020) - La fiera di San Carlo si farà. Questa, almeno, è l’intenzione della Pro loco di Casalmaggiore, che da tempo parla della questione con l’amministrazione comunale per definire il da farsi. «Sono decisioni non semplici da prendere in questo periodo ma possiamo dire che la fiera si farà, in una forma ridotta rispetto al solito», spiega la presidente della Pro loco, Liliana Cavalli. «Naturalmente questo dipende dal momento che stiamo vivendo, legato all’emergenza sanitaria, che impone un ridimensionamento rispetto alle edizioni tradizionali».

Quello che molti si domandano, poi, è se si terrà o no la sagra del cotechino e del blisgòn, che lo scorso anno ha avuto luogo nei locali dell’oratorio Maffei gentilmente concessi dalla parrocchia. «Una decisione su questo aspetto — risponde la presidente della Pro loco — sarà assunta alla fine di questa settimana. Occorre valutare bene tutti gli aspetti: vale la pena impegnare una cinquantina di volontari se poi i posti devono essere contingentati?».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO