Violenza sulle donne, inaugurata la Panchina Rossa

CALVATONE (4 ottobre 2020) - Alle 11 e 30 di oggi, dopo la messa in ricordo della consacrazione dell’edificio sacro dedicato a Santa Maria Immacolata il 2 ottobre 1859, lungo la pista ciclabile vicina al campo sportivo è stata inaugurata la Panchina Rossa, simbolo delle azioni contro la violenza sulle donne. Un momento di grande intensità grazie alle letture di Tatiana Neri e Annalisa Passerini, con l’accompagnamento musicale di Alevtina Matveeva al violoncello, per far riflettere su quanto ancora il dramma della violenza sulle donne finisca in terribili episodi di cronaca. Il sindaco Valeria Patelli ha ringraziato le artiste “per questo momento toccante che ha ricordato i numeri delle violenze sulle donne, che possono essere fisiche, economiche, psicologiche. Per questo motivo è essenziale che le istituzioni, insieme, aiutino le donne a comprendere che non sono sole. Ecco perché ho voluto qui il comandante della stazione dei carabinieri, il luogotenente Alessandro Currarino, perché l’Arma è la prima cui rivolgersi in caso di violenze, ho voluto Cristina Cozzini, direttore del Consorzio Casalasco dei Servizi Sociali, che ringrazio per la rete creata a sostegno della zona Oglio Po, ho voluto il dottor Carlo Anghinoni, perché il supporto psicologico è sempre un grande aiuto, e ho voluto i volontari che hanno reso possibile questa opera”. Il sindaco ha poi fatto un excursus sulle leggi che sono state varate per arrivare alla tutela odierna: “La prima innovazione è arrivata nel 1966. Fino a quel momento la violenza sulle donne non era un reato, ma un delitto contro la moralità pubblica”. Poi gli strumenti normativi sono aumentati. “La panchina - ha concluso la Patelli - è stata collocata lungo una strada, in un punto visibile a tutti, e deve essere un monito e una indicazione del fatto che le istituzioni per la tutela delle donne ci sono”. Non a caso, su una targhetta sulla panchina c’è scritto “Non sei sola…”.

