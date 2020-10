Nuova caserma dei Cc, terminata la copertura

SAN GIOVANNI IN CROCE (4 ottobre 2020) - Iniziati lo scorso 8 giugno, stanno procedendo a buon ritmo i lavori per la realizzazione della nuova caserma dei carabinieri, aggiudicati all’impresa Paolo Beltrami di Paderno Ponchielli per un importo di 760 mila e 968 euro. Da alcuni giorni sono impegnati continuativamente cinque operai nel cantiere e adesso ci si può rendere conto quanto meno dell’ingombro dell’opera, anche se molto resta ancora da fare. L’edificio è stato progettato dall’ingegner Guido Favalli ed è stato edificato all’incrocio tra le provinciali Giuseppina e Asolana su un’area di 2500 metri quadrati. La superficie complessiva sarà di quasi 700 metri quadrati, di cui calpestabili 432,67. I lavori possono essere ultimati entro il mese di giugno del 2021. Va ricordato che la Regione Lombardia ha stanziato per il finanziamento dell’opera un importo totale di 680 mila euro. La nuova caserma consentirà il trasferimento dei militari che attualmente hanno la loro sede nella stazione dell’Arma di Solarolo Rainerio.

