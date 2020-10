Quando i silos si trasformano in un’opera d’arte

PIADENA DRIZZONA (3 ottobre 2020) - Arte e immobili rurali dismessi. Da questo matrimonio possono nascere opere di grande suggestione e impatto come quelle che un’artista come Michela Vicini di Vescovato sta realizzando su due silos in disuso all’interno dell’azienda agricola di Claudio Griffini, a Pontirolo, ex frazione di Drizzona e ora di Piadena Drizzona. Ad avere l’idea, decisamente brillante, è stata Luana, moglie di Griffini, cui si deve anche l’importante restauro della cappella di Santa Maria di Lamo a San Lorenzo de’ Picenardi, proprio al confine con Pontirolo. «Era da un po’ di tempo che ci stavo pensando – racconta la signora Luana —. Quei silos erano al servizio della vicina stalla, che non viene più utilizzata dal 1985. Perché non cercare di abbellirli? Così ho chiamato Michela per coinvolgerla in questa operazione».

