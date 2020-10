Vandali al cimitero, motore del cancello rotto

PIADENA DRIZZONA (3 ottobre 2020) - Ancora un vandalismo ai danni del cimitero di viale Po a Piadena. Ignoti, probabilmente nella tarda serata di giovedì o nella notte successiva, hanno divelto il supporto del motore che aziona l’apertura automatica e temporizzata del cancello di ingresso, mandandolo fuori uso. Furibondo il sindaco Matteo Priori, che ha assunto un provvedimento drastico: «Basta, è la quarta volta che succede, adesso non lo faccio più sistemare il cancello. Mi viene il vomito nel vedere a quanta maleducazione possa arrivare certa gente schifosa. Hanno strappato dalla loro sede i bulloni che assicurano al muro il meccanismo di apertura. Non si sa cosa pensare, forse a qualcuno a cui non vanno bene gli orari consentiti di visita? Assurdo. E' la quarta volta che accade, non lo faccio più aggiustare».

