Covid, Bongiovanni: 'Settembre tranquillo, sei casi accertati e due persone in quarantena (negative)'

CASALMAGGIORE (2 ottobre 2020) Sei casi accertati e due persone in quarantena, negative, ma venute a contatto con positivi. Questo il quadro riassuntivo del mese di settembre a Casalmaggiore sul fronte contagi da Covid trasmesso come di consueto dal sindaco Filippo Bongiovanni.

"Il mese di settembre per i casi Covid a Casalmaggiore è stato tranquillo, in linea con le medie provinciali - afferma il sindaco -. Sono solo 6 i casi accertati nel mese di settembre, legati quasi tutti a casi di rientro da vacanze, nessuno mi risulta sia stato ricoverato o abbia avuto bisogno di cure pesanti".

Continua il primo cittadino: "La situazione attuale vede a Casalmaggiore la presenza di 7 positivi, tutti a domicilio. Di questi 6 sono di Casalmaggiore Centro, 1 di Vicobellignano. I guariti sono 270, per un totale di 307 positivi testati da inizio pandemia, dato sostanzialmente allineato con quello di ATS/Prefettura. Il numero dei decessi covid è fermo a 30, ormai da giugno. Solo due sono le persone in quarantena, negative, ma venute a contatto con positivi. In questo mese il numero dei morti a Casalmaggiore, anche se non di Covid, è stato 14, 2 in meno rispetto al 2018, ma ben 7 in più rispetto al 2019, anche se va detto che il '19 è stato un anno particolare con pochissimi decessi rispetto alla media storica".



NOV 2017: 13 NOV 2018: 13 NOV 2019:12

DIC 2017: 10 DIC 2018: 12 DIC 2019: 18

GEN 2018: 17 GEN 2019:15 GEN 2020: 15

FEB 2018: 17 FEB 2019: 10 FEB 2020: 14

MAR 2018: 8 MAR 2019: 14 MAR 2020: 51

APR 2018 13 APR 2019 14 APR 2020: 37

MAG 2018: 13 MAG 2019: 14 MAG 2020: 12

GIU 2018: 8 GIU 2019: 12 GIU 2020: 10

LUG 2018: 17 LUG 2019: 8 LUG 2020: 15

AGO 2018: 12 AGO 2019: 8 AGO 2020: 10

SET 2018: 16 SET 2019: 7 AGO 2020: 14