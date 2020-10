Tris di sindaci «vip» in città a sostegno della Zaffanella

VIADANA (2 ottobre 2020) - La candidata sindaco Fabrizia Zaffanella chiude stasera la sua campagna elettorale in vista del ballottaggio di domenica e lunedì calando un tris d’assi: Mattia Palazzi, Gianluca Galimberti e Federico Pizzarotti, rispettivamente primi cittadini di Mantova, Cremona e Parma. I tre amministratori saranno ospiti della Zaffanella alla Club House dello stadio del rugby, alle ore 21, in un incontro pubblico sul tema «Il buongoverno delle città», durante il quale testimonieranno la loro esperienza maturata negli anni. La Zaffanella ha anche indicato il nome di tre assessori che faranno parte della sua giunta in caso di vittoria: Benedetta Boni con delega alla cultura, Saverio Parmigiani all’ambiente, bandi e famiglie, Gianni Genovesi all’agricoltura, frazioni, polizia locale e tutela degli animali. Al primo turno la Zaffanella ha ottenuto il 23,9% dei consensi, seconda dietro Nicola Cavatorta a quota 43,2%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO