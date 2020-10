Ultimo saluto ad Assandri: «Addio a un uomo buono»

GUSSOLA (1 ottobre 2020) - Si è commosso più volte, don Alfredo Assandri, questa mattina, presiedendo nella chiesa parrocchiale di Gussola la liturgia funebre per suo zio Angelo, scomparso tragicamente lunedì scorso all’età di 65 anni in seguito ad un infortunio avvenuto nella cascina posta in località Isola Jesus. E che Assandri fosse una persona benvoluta e stimata da tutti, in paese, l’ha dimostrato visivamente e concretamente l’ampia partecipazione popolare alle esequie. Nell’omelia, oltre al commento del passo evangelico, don Alfredo ha rimarcato le qualità umane di Assandri, la sua bontà, la sua dedizione assoluta al lavoro e alla famiglia, il suo essere socievole.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO