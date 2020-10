Lavori scorretti, al Comune 43 mila euro

PIADENA DRIZZONA (1 ottobre 2020) - Dopo anni di «battaglia» a suon di carte bollate, giunge a conclusione con un accordo transattivo che porta la firma di sette avvocati e delle varie parti in causa la vicenda del risarcimento danni chiesto dal Comune a ditte e tecnici per la non corretta esecuzione di alcuni lavori affidati in appalto nel 2008, ossia le opere di urbanizzazione primaria in area industriale, in particolare la realizzazione di alcune strade. Tutto è partito dodici anni fa. Lo studio legale Arria ha ora trasmesso una proposta di accordo transattivo tra le parti in giudizio, in forza del quale il Comune con il pagamento di 43 mila euro si ritiene risarcito di ogni richiesta con l’abbandono del giudizio. Le altre parti in giudizio rinunciano a loro volta a qualsiasi richiesta.

