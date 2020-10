Per lo Zimbabwe 15 mila porzioni di cibo

SAN GIOVANNI (1 ottobre 2020) - Preparazione di oltre 15 mila porzioni alimentari destinate ad alcune scuole dello Zimbabwe. Così si riassume l’evento benefico «Rise Against Hunger» organizzato domenica nella palestra dell’Istituto comprensivo Dedalo 2000 da Rotary Club Casalmaggiore Viadana Sabbioneta, Rotaract Club Casalmaggiore Viadana Sabbioneta, Dedalo 2000 e Comune di San Giovanni in Croce. «Rise Against Hunger» è un’organizzazione internazionale no profit impegnata nella lotta contro la fame nel mondo attraverso la distribuzione di cibo ed altri aiuti umanitari in favore delle popolazioni in grave stato di emergenza e la mobilitazione delle risorse necessarie per porre fine alla fame entro il 2030. Due ore di intenso lavoro hanno portato alla realizzazione di 15.120 porzioni di soia, riso e lenticchie che entro ottobre raggiungeranno alcune scuole dello Zimbabwe.

