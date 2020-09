Il 'no' al confronto di Cavatorta scatena l'ironia sui social

VIADANA (30 settembre 2020) - La pagina Facebook satirica La Nădra dal Giög ha creato un simpatico meme sulla notizia del rifiuto del candidato sindaco del centrodestra, Nicola Cavatorta, di effettuare il programmato faccia a faccia con l'avversaria Fabrizia Zaffanella in vista del ballottaggio di domenica e lunedì prossimi. Riprendendo la copertina del vinile di un brano di Wilma Goich ("Io non ci sarò" del 1965, retro del famoso "Le colline sono in fiore") ha pubblicato la pagina del nostro giornale riportante il "Non ci sarò" pronunciato da Cavatorta. Il tutto condito da un'ironia che stempera i toni della vicenda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO