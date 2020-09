Donati due carrelli alla Pediatria

ASOLA (29 settembre 2020) - Grazie alla somma raccolta durante il lockdown attraverso donazioni private, il presidente dell'associazione Amici dell'Ospedale di Asola Stefano Sardini ha consegnato oggi a Chiara Bottura, direttore della Pediatria di Asola, due strumenti importanti per l'attività quotidiana del reparto. Si tratta di due carrelli: uno per la distribuzione dei farmaci ai bambini, dotato di settori ben distinti per il posizionamento e la conservazione dei vari tipi di farmaco, e l'altro per la distribuzione della biancheria pulita, di particolare rilievo in questo periodo di emergenza Covid. Erano presenti alla consegna anche Angela Solazzi, dirigente medico della pediatria, e Daniela Bozzoli, coordinatrice dello stesso reparto.

La dottoressa Bottura ha sottolineato che il reparto è pronto per la riapertura e per la ripresa dell'attività a tempo pieno sia dal punto di vista del personale medico che dal punto di vista del personale di assistenza. Ha poi aggiunto che la riapertura della pediatria sarebbe estremamente importante perché l’ospedale di Asola serve una popolazione piuttosto vasta.

