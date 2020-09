Travolto da una cisterna, muore 65enne. Trovato dal figlio

TORRICELLA DEL PIZZO (29 settembre 2020) - Preoccupato perché non vedeva tornare a casa il padre, nonostante questi avesse ultimato il suo turno di lavoro alle 18, in serata è andato a controllare e ha fatto la tragica scoperta. Il papà, A.A., 65 anni, residente a Gussola, operaio agricolo, era deceduto, travolto da una piccola cisterna vuota. Vani, purtroppo, i soccorsi. La disgrazia è avvenuta all'azienda agricola Invernizzi, posta al confine tra Torricella e Sissa, in provincia di Parma. A quanto risulta la cisterna sarebbe stata posizionata su un carrellino o un supporto che improvvisamente ha ceduto. La cisterna ha travolto il 65enne mentre stava effettuando dei lavori, probabilmente senza che lui avesse la possibilità di rendersi conto di quanto stava accadendo. Sul posto l'autoambulanza della Padana Soccorso e l'auto medica, oltre ai carabinieri del radiomobile di Casalmaggiore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO