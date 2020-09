Il Listone invaso dalle auto d’epoca

CASALMAGGIORE (28 settembre 2020) - In occasione della «Giornata nazionale del veicolo d’epoca», ieri gli iscritti al Cavec, Club amatori veicoli d’epoca, hanno fatto la loro gita sociale giungendo nel territorio casalasco. Dopo il ritrovo presso il piazzale della Motorizzazione in via Boschetto a Cremona, sono partiti con direzione Bosco ex Parmigiano, San Daniele, Gussola fino a giungere in piazza Garibaldi, a Casalmaggiore. Tante le persone incuriosite dalle vetture che hanno offerto uno splendido colpo d’occhio. Quindi ripartenza verso Rivarolo Mantovano, Castelfranco d’Oglio e Isola Dovarese per il pranzo al Molino Vecchio. L’evento era iniziato sabato a Cremona con un flash mob con coreografia con auto storiche e musica in piazza del Comune a Cremona a partire dalle 17.

