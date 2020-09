Nuovo palazzetto, la Regione aderisce all'Accordo di programma

CASALMAGGIORE (28 settembre 2020) - Regione Lombardia ha ufficializzato oggi, attraverso una delibera regionale, l'adesione all'Accordo di Programma per la realizzazione del nuovo Palazzetto dello Sport nel Comune di Casalmaggiore.

I SOTTOSCRITTORI DELL'ACCORDO - L'Accordo di Programma, che verrà definito entro il prossimo 30 novembre, vede come soggetti interessati Regione Lombardia e il Comune di Casalmaggiore, promotore e capofila, che coordinerà tutta l'attività necessaria alla sottoscrizione dell'Accordo.

COSTO DEGLI INTERVENTI - Il costo delle opere e degli interventi previsti è di 3 milioni e 350.000 euro complessivi finanziati, secondo quanto previsto dall'AdP, per metà da Regione Lombardia con un importo massimo di 1,6 milioni di euro a valere sul bilancio regionale 2020-22. Il resto sarà coperto dall'amministrazione comunale.

ASSESSORE A ENTI LOCALI: BENEFICIO PER INTERO TERRITORIO - "Grazie allo stanziamento di queste importanti risorse - spiega l'assessore a Enti locali e Programmazione negoziata Massimo Sertori - sarà costruito una struttura moderna che potrà essere di beneficio per l'intero territorio. L'obiettivo è farlo diventare un punto di riferimento per lo svolgimento di attività sportiva a carattere sovracomunale e di manifestazioni ad altissimo livello, come testimonia la presenza della squadra di volley femminile nel campionato di serie A. Prevediamo - conclude - che possa essere inaugurato e reso ai cittadini intorno a settembre del 2023".

ASSESSORE A SPORT E GIOVANI: SOSTEGNO ALLO SPORT REGIONALE - "Con questo Accordo di Programma Regione Lombardia vuole dare nuovo sostegno allo sport regionale: Casalmaggiore è sicuramente un'eccellenza che ha bisogno di essere valorizzata con un altro impianto che permetta di essere competitivi dal punto di vista sportivo - spiega l'assessore a Sport e Giovani, Martina Cambiaghi - Soprattutto in questo periodo di difficile ripresa post Covid, la sinergia tra istituzioni è la fondamentale per essere il motore della ripartenza e per contribuire allo sviluppo del territorio attraverso lo sport".