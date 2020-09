Il «Silenzio» per l’amico bersagliere

CASALMAGGIORE (27 settembre 2020) - Gli onori che non era stato possibile tributargli sei mesi fa, quando morì a causa del Covid 19 all’ospedale Carlo Poma di Mantova, gli sono stati resi ieri con un doppio momento. Angelo Martani, ex presidente della sezione Bersaglieri, volontario della Croce Rossa e del gruppo di protezione civile Il Grande Fiume, scomparso all’età di 73 anni, è stato ricordato prima al cimitero e poi con una messa di suffragio. Martani, che di professione era corriere, era anche l’impeccabile cerimoniere nelle manifestazioni del 25 aprile e del 4 novembre. Nel 2015 presentò il suo Gruppo di rievocazione storica, formato da giovanissimi, Armi e Bandiere, presente a numerose manifestazioni in varie parti d’Italia.

Al camposanto, affollato di gente, il Gruppo Bersaglieri ieri ha omaggiato Martani con l’esecuzione del «Silenzio», compito assegnato al nipote Tommaso Cortellazzi. A Giuseppe Vitrani è stato dato l’incarico di recitare la preghiera del Bersagliere, davanti al loculo. Tutto si è svolto in modo rigoroso, come sarebbe piaciuto a Martani. Quindi trasferimento nel Duomo di Santo Stefano per la messa in suffragio.

