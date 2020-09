Alessia Minotti: libertà di voto al ballottaggio

VIADANA (27 settembre 2020) - "Dopo vari incontri collegiali con i candidati delle liste che mi sostenevano ho deciso di non apparentarmi in vista del ballottaggio e di lasciare libertà di voto a coloro che mi avevano scelto al primo turno". Così si esprime Alessia Minotti, candidata di 4 liste civiche e arrivata terza e quindi prima degli esclusi dal ballottaggio di domenica e lunedì prossimi. Una decisione che farà piacere a Nicola Cavatorta del centrodestra, già ampiamente favorito dopo lo straordinario risultato del primo turno quando ha raggiunto il 43%. Maggiori difficoltà, invece, per Fabrizia Zaffanella del centrosinistra che affronta la dura sfida solo con il sostegno formale delle sue due liste e di Viadana democratica dell'altro candidato sindaco Silvio Perteghella che ha scelto di apparentarsi.

