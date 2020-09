Pioggia in municipio: «Prudenza» da salvare

CASALMAGGIORE (27 settembre 2020) - Dopo il primo intervento di salvataggio effettuato ad agosto, mercoledì prossimo verrà trasferito nello studio di Lucia Tarantola di Verona, restauratrice specializzata nel trattamento di opere d’arte su carta, il grande disegno di Luigi Quarenghi, risalente alla prima metà del 19esimo secolo, raffigura una figura allegorica di Virtù ed è intitolato «Mansuetudine» (in precedenza «La Prudenza»). L’opera, che misura 150 per 200 centimetri e attualmente si trova al Museo Diotti in seguito al primo trattamento conservativo, è posta solitamente nella sala consiliare di Casalmaggiore sulla parete della sala consiliare in cui ci sono le finestre affacciate su piazza Garibaldi. Il disegno è gravemente danneggiato da infiltrazioni d’acqua e formazioni fungine.

