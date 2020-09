Mancata precedenza, scontro tra due auto

CASTELDIDONE (25 settembre 2020) - Una mancata precedenza sarebbe all'origine dell'incidente avvenuto intorno alle 11 e 50 di oggi lungo la provinciale 9, che collega San Giovanni in Croce a Rivarolo Mantovano. Coinvolte due Fiat Punto, entrate in collisione all'altezza dell'incrocio tra la provinciale e via XXV Aprile. Una Fiat Punto condotta da un 21enne di Casteldidone, proveniente da Rivarolo Mantovano, stava svoltando a sinistra per dirigersi in via XXV Aprile. Dalla direzione opposta, proveniente da San Giovanni in Croce, procedeva un'altra Punto, condotta da un 19enne di Rivarolo del Re e diretta verso Rivarolo Mantovano. Le due auto si sono scontrate. Fortunatamente lievi le conseguenze fisiche per i due conducenti. Sul posto due autoambulanze: una della Padana Soccorso di San Giovanni in Croce e l'altra della Croce Verde di Bozzolo. I feriti sono stati portati all'ospedale Oglio Po di Casalmaggiore con codice verde. I rilievi sono a cura dei carabinieri di Rivarolo del Re.

