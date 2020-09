In piazza Turati presentazione del libro "Caccia all'omo" di Simone Alliva

CASALMAGGIORE (25 settembre 2020) - Oggi alle 19, in piazza Turati, il comitato territoriale Arcigay Cremona «La Rocca», in collaborazione con il circolo PD, Rive Gauche, M.I.A., Arcibassa e Anpi, presenta il libro «Caccia all’omo» di Simone Alliva.

Il volume è un viaggio nel paese dell’omofobia. Un libro inchiesta che ricostruisce il clima d’odio verso le persone lesbiche, gay, bisessuali, trans che si respira nel nostro Paese nonostante la recente approvazione della legge sulle unioni civili.

«Una violenza — dicono gli organizzatori dell’evento — che è legittimata dall’assenza di una legge contro l'omotransfobia e dalle prese di posizione di illustri personaggi pubblici che costruiscono il loro consenso sulla pelle dei "diversi". Una lettura utile per capire cosa accade in un’Italia che in tema di diritti civili rimane fanalino di coda in Europa e nel mondo occidentale».

L’autore del libro-inchiesta, giornalista de L’Espresso e Esquire Italia, dialogherà con Lorenzo Lupoli di Casalmaggiore, presidente Arcigay Cremona, e al termine della presentazione sarà presente un banchetto con le copie del libro a cura della libreria «Il Seme». In caso di maltempo la presentazione si svolgerà in galleria Gorni nello spazio antistante la libreria «Il Seme». L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle misure di sicurezza e prevenzione anti Covid previste nell’ambito dell’emergenza sanitaria.

