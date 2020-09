Stupro di gruppo, in quattro vanno a processo

MANTOVA (24 settembre 2020) - Si terrà il 24 novembre in tribunale a Mantova, il processo a carico del ‘branco’, accusato di violenza sessuale di gruppo, lesioni personali, violenza privata e furto, ai danni di una 22enne residente in provincia di Verona. Durante l’udienza ci sarà anche la sentenza.

I fatti avvennero tra il 22 e il 23 giugno 2019. A finire a processo ci sono Raffaele Iembo, 24 anni di Gussola, Nicola Benigno e Salvatore Gaetano di 21 anni e Alex Benigno, di 20 questi ultimi tre di Reggio Emilia, anche se ufficialmente residenti a Cutro (Crotone). Tutti e quattro, al momento, sono agli arresti domiciliari, Il quinto accusato, all’epoca minorenne, verrà giudicato dal tribunale dei minori di Brescia.

Il giudice per le udienze preliminari Beatrice Bergamasco, ha deciso di concedere agli imputati il processo con la formula del giudizio abbreviato che, tra le altre cose, prevede in caso di condanna una riduzione di un terzo della pena. Il giudice ha anche accolto la costituzione di parte civile avanzata dal legale della vittima, l’avvocato veronese Davide Adami e anche del padre della ragazza, tutelato dall’avvocato Zeno Cavaggioni, che potrà a sua volta chiedere i danni.

