Ferrovia Piadena-Mantova, via ai lavori per il raddoppio

PIADENA DRIZZONA (24 settembre 2020) - Si avvicina il momento del via ai lavori per il raddoppio della linea ferroviaria Piadena-Mantova. Da lunedì, infatti, sono iniziate le opere per il cosiddetto rinnovo rotaie, come ha comunicato al Comune di Piadena Drizzona con missiva dell’ingegner Luca Cavacchioli l’ufficio tecnico di RFI, Rete Ferroviaria Italiana annunciando il cronoprogramma, anche per avvertire dei rumori che inevitabilmente saranno prodotti. Rumori che peraltro stanno ancora una volta sollevando le proteste dei residenti delle zone adiacenti. In questa settimana e anche nella prossima le opere sono previste lungo la cosiddetta «asta Vigili del Fuoco», in prossimità del 1° binario adiacente al fabbricato viaggiatori. L’attività si svolge in orario diurno, dalle 7 alle 18. A partire da lunedì 5 ottobre e per due settimane invece il rinnovo delle rotaie sarà effettuato lungo l’asta Parma, «ubicata a circa 600 metri dall’edificio di stazione in zona raccordo Storti», in orario notturno, dalle 22.30 alle 5 di mattina. «Si tratta – spiega il sindaco Matteo Priori – di interventi che preludono al successivo intervento vero e proprio di raddoppio della Piadena-Mantova».

