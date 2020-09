Comunità in lutto, addio alla prof Brunilde Benecchi

CASALMAGGIORE (23 settembre 2020) - Dopo breve malattia si è spenta oggi Brunilde Benecchi, volto casalasco, noto per la sua instancabile attività di docente per più di quarant'anni. Donna di immensa cultura ha insegnato Latino e Greco presso il Liceo Classico G. Romani. Generazioni di studenti son state formate dalla prof. Benecchi, con dedizione e grande professionalità. Si è fatta amare dagli alunni per i suoi modi sempre gentili, il sorriso rassicurante e la voce pacata.Ha saputo affascinarli con il suo sapere, li ha accompagnati tra gli autori classici rileggendo il mondo moderno alla luce di quello antico. Con lei a fianco ogni sfida sembrava meno insuperabile, infondeva sicurezza e fiducia in se stessi e sapeva sdrammatizzare e divertire con battute ed aforismi simpatici e arguti .

La piangono anche i colleghi ricordandola con infinita stima e affetto. Vice preside del Liceo Romani per anni,si ricorda la sua cortese disponibilità, lo spirito di collaborazione ed il suo essere sempre pioniera nelle attività progettuali. Il Polo Romani deve anche a lei la sua costituzione: ha contribuito in primis ad ottenere l'indipendenza dai plessi di Cremona. La docente lascia il marito Pierluigi e il figlio Marco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO