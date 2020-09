Nuovo palazzetto, la scelta degli ambientalisti: 'Riqualificare quello che c’è'

CASALMAGGIORE (22 settembre 2020) - «Anziché realizzare un nuovo palazzetto dello sport, è possibile ipotizzare un serio intervento di riqualificazione dell’attuale area della palestra comunale Baslenga?». A chiederlo è l’associazione Persona-Ambiente che prende posizione sulla volontà dell’amministrazione comunale di realizzare un palazzetto dello sport da 1.200 posti più parcheggi e strade di accesso a fianco delle scuole elementari.

L’associazione si pone ulteriori domande: «Da quanto tempo nel palazzo municipale si è a conoscenza di tale progetto e chi l’ha visto? Maggioranza e minoranza ne hanno mai parlato nel dibattito politico, consiglio comunale, incontri pubblici? Cosa ne pensano le attuali forze politiche? Quale idea di sviluppo hanno? Occorre dar vita in Casalmaggiore a un laboratorio permanente delle idee, con professionisti del settore, esperti del mondo universitario, associazioni, comitati di cittadini, mondo dell’impresa, aperto alla ricerca, all’innovazione, capace di svecchiare non solo le scelte amministrative in corso ma di riportare la città e il Casalasco al centro di un territorio correttamente valorizzato, pensato tra 10, 20, 30 anni. Chiediamo una soluzione e un’opera che veramente serva alla collettività e non insegua il bando o finanziamento di turno senza una visione di lungo periodo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO