La danza omaggia Francesca

CASALMAGGIORE (20 settembre 2020) - Nella serata di venerdì piazza Garibaldi ospiterà uno spettacolo di danza in memoria di Francesca Cerati, la danzatrice scomparsa l’8 marzo del 2017 in seguito ad un incidente stradale. A organizzare l’evento è la Compagnia Artemis Danza con il patrocinio del Comune di Casalmaggiore e la collaborazione dell’associazione MIA, cui andranno le offerte raccolte durante la serata. Nell’occasione sarà proposto lo spettacolo «I Bislacchi», che si ispira all’universo del cineasta Federico Fellini: i danzatori rievocano e reinventano immagini, scene e personaggi di alcuni suoi film sulle celebri note di Nino Rota. In un’atmosfera ricca di poesia e sentimento, ma anche di energia e vigore, la danza e il teatro si intrecciano per ricreare il meraviglioso mondo del grande maestro riminese. Ideazione, coreografia e regia portano la firma di Monica Casadei. La scelta è caduta su questo spettacolo, che ha girato tutto il mondo, perché i genitori di Francesca, Vincenzo e Laura, non hanno mai potuto vederlo. È prevista anche una esibizione alla chitarra del fratello di Francesca, Tommaso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO