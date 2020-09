«Il ponte sul fiume Oglio priorità per il territorio»

CALVATONE/TORNATA (20 settembre 2020) - Nuova tappa del Presidente della Provincia di Cremona, Paolo Mirko Signoroni, nel Casalasco: Calvatone e Tornata i paesi interessati dal sopralluogo promosso dal sindaco Valeria Patelli con il collega Mario Penci. Signoroni ha affrontato dapprima nel merito con i sindaci alcune questioni di interesse locale, tra cui quelle viabilistiche. Calvatone e Tornata sono i due Comuni della parte cremonese del tratto degli 8,5 chilometri in capo, almeno inizialmente, all’Autostrada della Cisa con la Ti.Bre in relazione al progetto dell’autostrada Cremona-Mantova. Un tratto, è emerso nel corso del confronto, che «va visto nel progetto complessivo per dare sbocco anche al tessuto produttivo locale, che contribuisce in modo importante all’economia regionale».

«La Provincia — ha osservato Signoroni — ha fatto la sua parte per arrivare alla sistemazione del ponte sull'Oglio. Serve che la politica sia vicina al cittadino e per questo chiedo se si possa riuscire a coprire la spesa necessaria». È quanto sperano le popolazioni che vivono a cavallo delle province di Cremona e di Mantova.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO