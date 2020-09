«Minacciato di querela ma andrò fino in fondo»

SOLAROLO RAINERIO (20 settembre 2020) - Si dice pronto a proseguire la sua battaglia legale in Corte d’Appello e anche davanti alla Corte di Cassazione, Thomas Alì ex dipendente a tempo determinato dell’Unione Palvareta Nova, che ha aperto un contenzioso con l’ente locale da alcuni mesi, lamentando il diritto all’assunzione, la giustizia al momento però ha sempre dato ragione a Palvareta Nova.

Giovedì si è svolta l'udienza di merito dinnanzi al giudice di primo grado del tribunale di Cremona. «Durante la stessa, — dichiara e racconta Alì — l’Unione ha avanzato una proposta di chiusura del giudizio a spese concordate, intimandomi di raggiungere questo accordo, poiché qualora mi rifiutassi di stringere quest'ultimo, lo stesso ente ha paventato durante il corso dell'udienza, una possibile azione di stampo penale nei miei confronti accusandomi del reato di diffamazione, a loro dire consumato durante il mio comizio del 7 agosto 2020 in piazza Dante a San Giovanni in Croce. Purtroppo per l’ente ancora una volta, ho resistito in giudizio, perché ho la ferma intenzione, così come già detto e affermato più e più volte, nondimeno durante il mio intervento, di proseguire questa mia battaglia di civiltà e giustizia sino al terzo grado di giudizio».

