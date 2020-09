La gatta Brunina sta bene

CASALMAGGIORE (20 settembre 2020) - «La nostra Brunina ora è pronta per una super famiglia speciale tutta per lei». L’organizzazione di volontariato «Gli Angeli della Bassa - Pro mici felici» lancia un appello per trovare una famiglia disposta ad adottare una gattina sfortunata, rimasta vittima tempo fa di un incidente stradale nella zona di Cingia de’ Botti e per questo sottoposta all’amputazione di una zampa posteriore.

«È sempre di una dolcezza incredibile — dicono i volontari dell’associazione —, non ci si stanca mai di farle coccole, lei ricambia con tanti bacetti e fusa. Non ha problemi a relazionarsi con le persone, sempre pronta a dispensare tenerezze, chiunque le sia vicino. Ne ha già passate tante nella sua giovane vita, ora è arrivato il momento del riscatto!».

Brunina è già stata sterilizzata e testata fiv felv, con risultato negativo: «L’intervento di amputazione della zampa posteriore è andato più che bene. Ora sta reimparando a gestirsi con le tre zampe, al momento segue una dieta di cibo specifico per allergie, vista la situazione iniziale della sua pelle. Dovrà essere monitorato anche il granuloma che ha in bocca, circa una volta al mese per controllare che tutto vada per il meglio. È una gattina relativamente impegnativa, ma per lei, se doveste conoscerla, vi rendereste conto che alla fine, ne vale la pena». Chiunque fosse interessato a prendersi cura di Brunina può scrivere agli Angeli della Bassa tramite la pagina Facebook dell’associazione. «Lei non aspetta altro».

