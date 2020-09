Le diagnosi precoci, nuovo servizio in partenza

PIADENA DRIZZONA (19 settembre 2020) - Il gruppo Sostenitori Centro Tumori di Piadena Drizzona sta per avviare un nuovo, importante, servizio, cioè le visite dermatologiche per la diagnosi precoce del melanoma attraverso il controllo dei nevi, a cura di Marco Gandolfi, dermatologo. «Da martedì 20 ottobre affianchiamo a quello offerto già da diversi anni e molto richiesto, relativo alle visite senologiche di prevenzione dei tumori della mammella tenuto da Adamo Stefano Boselli, il nuovo servizio delle visite dermatologiche per la diagnosi precoce del melanoma», spiega il presidente del Gruppo Sostenitori Centro Tumori Pietro Bastoni.

