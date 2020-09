Parte l’era degli Student Café, l’esperienza viaggia sul web

CASALMAGGIORE (19 settembre 2020) - Nella sede dell’Ufficio bandi sovracomunale di Casalasca Servizi è stato presentato il progetto #Work#Compass#, appena finanziato nell’ambito del bando della Regione «Lombardia è dei giovani 2020». Al centro il tema dell’orientamento. Presenti il sindaco Casalmaggiore Filippo Bongiovanni, l’assessore alle Politiche giovanili Sara Manfredi, il presidente di Casalasca Servizi Matteo Rossi, la responsabile dell’Ufficio bandi Lara Cavalli, la dirigente del Polo Romani Maria Luisa Caterina Spedini, il direttore della Fondazione Santa Chiara Mirco Bozzetti, il founder e Ceo di fabbricadigitale Francesco Meneghetti e, collegati in conference call, il sindaco di Cremona Gianluca Galimberti, l’assessore all’Istruzione Maura Ruggeri ed il sindaco di Crema Stefania Bonaldi. Bongiovanni ha ringraziato tutti «per aver creduto ed investito in questa progettualità, premiata da Regione Lombardia con un contributo di 31.600 euro. Questo tassello rappresenta un risultato importante a livello provinciale, area che aveva già dimostrato col progetto #Patrimonio#Futuro#Democrazia#, finanziato dalla medesima misura, ma edizione 2019, il raggiungimento di risultati qualificanti e premiati a livello regionale. Ringrazio l’Ufficio bandi per aver ideato, insieme all’Informagiovani dei Comuni di Cremona e Crema, la presente opportunità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO