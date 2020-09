Le mosse per la prevenzione, attestato a Casalmaggiore

CASALMAGGIORE (19 settembre 2020) - Il Comune di Casalmaggiore ha ricevuto l’attestato di «Comune per la sicurezza stradale» per «la sensibilità dimostrata e per l’impegno etico assunto a favore del miglioramento del livello di sicurezza stradale nel proprio territorio». «La consegna del riconoscimento, firmato dal presidente dell’Asaps, Associazione sostenitori amici polizia stradale Giordano Biserni — ha spiegato ieri il sindaco Filippo Bongiovanni —, è avvenuta venerdì 11 settembre a Riccione, nell’ambito di un importantissimo convegno nazionale ed expo delle tecnologie e dei prodotti denominato ‘Le giornate di polizia locale e sicurezza urbana’, che ha visto la partecipazione di comandanti di polizia, sottosegretari ed esperti».

La parola è poi passata a Paolo Goglio, responsabile del progetto «Noi sicuri», considerato il punto di riferimento dei «VeloOk», i contenitori arancioni finti autovelox disseminati lungo le strade urbane.

