Covid: convegno di Pobic con la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa

CALVATONE (18 settembre 2020) - Oggi, con inizio alle 18 nell'area esterna del ristorante La Zanzarina d'Oro di Calvatone, si terrà un convegno con Sandra Zampa, sottosegretaria al Ministero della Salute. L'incontro è organizzato dall'Associazione umanitaria Pobic (che si occupa principalmente di far operare bambini cardiopatici africani in Italia).

"Il 28° Anniversario di fondazione dell'Associazione Pobic cade in un anno difficilissimo, di quelli che l'umanità intera non avrebbe mai voluto vivere e affrontare - dicono a Pobic -. L'anno della pandemia da Covid 19, che ha portato con sé tanto dolore, molte problematiche, sociali, lavorative, relazionali, disorientamento e paure. Ma anche tanta consapevolezza e voglia di riscatto, di ripresa per migliorare il nostro modello di vita e di relazioni".

L'Associazione ha voluto dedicare la sua "festa di compleanno" al tema dell'anno, con il convegno "Emergenza Covid, le testimonianze dalla prima linea, le proposte per migliorare il nostro sistema sanitario".

L'incontro sarà aperto dall'avvocato Paolo Novellini, presidente dell'associazione, insieme al sindaco di Calvatone Valeria Patelli e concluso dall'onorevole Sandra Zampa, sottosegretaria di Stato al Ministero della Salute. "Un convegno che, in primis, gode della preziosa testimonianza di tre sanitari che per lunghi e durissimi mesi hanno affrontato l'emergenza,hanno sofferto e salvato vite: Elena Pagliarini, Infermiera di Cremona, divenuta simbolo nazionale della lotta al virus, il Medico di Crema Attilio Galmozzi, che più volte ha denunciato le mancanze e criticità riscontrate nella gestione della pandemia, e l'Infermiere Mauro Sudati del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Bergamo altra città duramente colpita".

Ci saranno anche il presidente della Provincia di Cremona Mirko Signoroni, che sarà anche voce dei Sindaci, i consiglieri Regionali Matteo Piloni e Marco Degli Angeli e la consigliera delegata alle Politiche della Sanità del Comune di Brescia Donatella Albini, medico volontario della Pobic, che porteranno il loro contributo con riflessioni e proposte del territorio per migliorare il nostro sistema sanitario.

