Oglio Po, tre mila donazioni nel periodo dell'emergenza Covid

CASALMAGGIORE (17 settembre 2020) - Sono «quasi 3 mila» i soggetti, pubblici e privati, che hanno effettuato donazioni all’associazione Amici dell’Ospedale Oglio Po nel periodo dell’emergenza sanitaria. Lo ha reso noto oggi pomeriggio il presidente del sodalizio umanitario, Claudio Toscani, ex primario di Chirurgia dell’Oglio Po, affiancato dal vice Luigi Borghesi, ex primario di Anestesia e Rianimazione, rientrato in servizio a titolo volontario per dare una mano vista la carenza assoluta di anestesisti. “Oltre a centri culturali, club di servizio, Comuni, scuole, Pro loco, associazioni, ditte, parrocchie, comunità religiose, centri medici e farmacie, tanti hanno donato somme che vanno da 5 a 50 mila euro, alcuni dei quali vogliono restare anonimi. Questo per dire che c’è un po’ tutta la società rappresentata e a tutti vogliamo dire grazie. Un grazie anche a Elettronica Piadenese che ha donato due purificatori d’aria, al Rotary Casalmaggiore Viadana Sabbioneta che ha compartecipato acquistando 7 letti su 12 per il post emergenza, l’imprenditore Braga che ha donato 5 respiratori, ma siamo riusciti per indisponibilità dell’azienda ad averne solo uno, all’ingegner Lini che ha stampato delle face mask e delle visiere in plexiglass, al Rotary Oglio Po che ha fornito le prime mascherine”. Complessivamente sono stati versati agli Amici dell’Oglio Po circa 600 mila euro, “ma si arriva complessivamente a un milione e mezzo di euro con le donazioni effettuate all’Asst e a Uniti per la Provincia di Cremona”.

