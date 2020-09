Sbürla la rôda sarà protagonista al Tocatì

FOSSACAPRARA (17 settembre 2020) - Fossacaprara protagonista ancora una volta a Tocatì, Festival Internazionale dei Giochi in Strada, organizzato da Associazione Giochi Antichi con il patrocinio di Comune di Verona. Succederà sabato e domenica, in occasione della 18esima edizione della manifestazione (che inizia domani): un’edizione speciale dal titolo «Le Italie dei Borghi in gioco». Quest’anno Tocatì cambia format e per la prima volta si svolgerà non solo nel centro storico di Verona, ma anche in giro per le piazze italiane. Un evento diffuso che coinvolgerà circa 20 giochi e sport tradizionali che si praticano in varie regioni d’Italia e che verranno praticati proprio là dove sono nati e dove continuano ad essere giocati dalle comunità ludiche.

Al centro di questa edizione del Tocatì saranno dunque non solo i giochi tradizionali, ma anche i borghi storici italiani dove questi sono di casa. Un’occasione importante in questo momento per incentivare la scoperta di luoghi poco noti del nostro paese, con un’idea di turismo lento e attento alle tradizioni.

Nella piccola frazione di Fossacaprara, sulle sponde del Po, i giocatori dell’Associazione Oltrefossa sabato e domenica, dalle 16 alle 17, si sfideranno a Sbürla la rôda!, «spingi la ruota!».

