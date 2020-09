Piantagione di marijuana in un bosco, arrestato 47enne

VIADANA (15 settembre 2020) - Maxi operazione anti droga a Mosio, dove i carabinieri della Stazione di Acquanegra sul Chiese hanno sequestrato un’intera piantagione di 530 piante di marijuana ed arrestato un uomo di 47 anni.

L’operazione è stata il risultato di un’intensa attività di indagine durata mesi e gestita dal comando della compagnia carabinieri di Viadana chem per lo scopom aveva utilizzato anche dei droni per sorvegliare dall’alto la piantagione ben nascosta nella zona boschiva del Parco Oglio-Sud.

Per intere settimane i militari, coordinati dal maresciallo ordinario Giuseppe Vinci, hanno effettuato numerosi e continui appostamenti nell'area. E, finalmente, ieri, durante l’ennesimo appostamento, i carabinieri hanno trovato l’uomo che curava le piante, arrestandolo cosi in flagranza di reato proprio mentre le stava irrigando.

Immediata la perquisizione a casa dell’arrestato, con l’aiuto dei carabinieri della stazione di Sabbioneta, che ha portato al rinvenimento ed al sequestro di altre piante di grosse dimensioni di marjuana, oltre a 4 chilogrammi di sostanza già essiccata.

Per S.P., classe 1973 nato a Viadana ma residente ad Acquanegra, sono quindi scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ed è stato accompagnato in carcere a Mantova.

Tutta le piante sono state sradicate e poste sotto sequestro cosi come tutta la sostanza rinvenuta a casa dell’arrestato; dopo gli accertamenti qualitativi sarà anch’essa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

“La nostra battaglia contro le sostanze stupefacenti continua integerrima - spiega il capitano Gabriele Schiaffini, comandante della compagnia di Viadana - anche grazie all’aiuto delle più sofisticate tecnologie, come i droni in questo caso, delle quali ci serviamo spesso quando la zona delle piantagioni è difficile da raggiungere; settimane di appostamenti hanno comunque permesso ora di debellare un grosso canale di spaccio dell’alto mantovano. Ora l’attività di indagine non è certo finita anzi; saranno basilari le perizie e gli accertamenti tecnici per trovare eventuali complici che, quando si parla di grossi quantitativi come in questo caso, sono sicuramente presenti. Fondamentale è comunque per noi l’aiuto e le segnalazioni di cittadini e di genitori, che sentono come noi la necessità, sacrosanta, di debellare questo marcio e tenerlo lontano dai loro figli, anche perché troppo spesso la dipendenza da queste sostanze porta inevitabilmente i ragazzi sulla strada dello spaccio e della delinquenza in genere”.

Il colonnello Antonino Minutoli, comandante provinciale dei carabinieri di Mantova, ha espresso il suo apprezzamento per la brillante operazione che rappresenta una conferma della battaglia che tutti i militari della provincia combattono quotidianamente contro gli stupefacenti e contro coloro che ne favoriscono lo spaccio.