Sottopasso ferroviario, furgone incastrato

PIADENA DRIZZONA (15 settembre 2020) - Ieri mattina un furgone è rimasto incastrato nel sottopassaggio per veicoli leggeri alla ferrovia. Il conducente non ha valutato bene l’altezza del veicolo di cui era alla guida e l’altezza del sottopasso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, allertati da un collega che stava rientrando da un corso. Il veicolo stava percorrendo via Aristodemo Orlandi quando ha svoltato verso destra nel sottopasso. Illeso l’autista. Va detto che nella zona sono presenti dei cartelli segnaletici per la modifica della viabilità in seguito a dei lavori.